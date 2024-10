Prefeito reeleito em cidade de Santa Catarina é afastado do cargo pela polícia

O prefeito de Forquilinha, cidade no sul de Santa Catarina, a cerca de 200 quilômetros de Florianópolis, José Cláudio Gonçalves, conhecido como Neguinho (PSD), foi alvo de operação da Polícia Civil na manhã desta terça-feira, 15. As investigações tratam sobre suspeitas de irregularidades na prefeitura da cidade.

Neguinho, reeleito no pleito municipal deste ano com mais de 74% dos votos válidos, foi afastado do comando do Executivo do município. Ele também foi alvo de mandado de busca e apreensão. A reportagem tentou contato com a assessoria do prefeito, mas não obteve resposta.

Além do afastamento do prefeito, a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão preventiva contra um empresário, de afastamento de quatro servidores de suas funções e de busca e apreensão contra 21 alvos.