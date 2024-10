Alckmin enaltece relação com Lula e desconversa sobre eleições

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), concedeu nesta segunda-feira (14) entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

Em diversos momentos do programa, Alckmin foi questionado sobre eventuais diferenças ideológicas com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em resposta, disse que está feliz com a atuação como vice e que continua um social-democrata, apesar de ter saído do PSDB. Alckmin não poupou elogios ao presidente. "A relação com o Lula eu diria que é até afetiva. Mais forte que a nossa só a dele com a Janja", disse, em referência à primeira-dama, Rosângela Lula da Silva.

O vice-presidente ainda elogiou pautas do governo, como a tributação a milionários, que disse ser a favor. "Quando quem ganha muito pode contribuir mais, a classe média pode contribuir menos", afirmou. Alckmin também avaliou como positivo o posicionamento do Brasil em questões diplomáticas, como a retirada de brasileiros do Líbano, o não reconhecimento das eleições na Venezuela e o repúdio à invasão da Ucrânia.