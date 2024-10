Gonet defende cooperação entre países no combate ao crime e exalta harmonia entre os Poderes

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu a cooperação entre países para o combate ao crime organizado, ressaltando a relação entre Brasil e Itália com essa finalidade, no II Fórum Esfera Internacional em Roma no sábado, 12. No painel "Cooperação Internacional", o procurador-geral ressaltou a importância de o Brasil assinar o acordo para participar de atividades do Eurojust, um órgão que reúne Ministérios Públicos europeus. "O acordo vai manter a autoridade central no Ministério da Justiça e vai propiciar esse mecanismo de troca de informações e financiamento de atividades relevantes, instrumentos indispensáveis para que o combate à criminalidade transnacional possa ser feito", disse Gonet, que espera a aprovação do governo federal. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, também salientou a necessidade da cooperação entre os países. "Ou vencemos juntos, ou perdemos sozinhos", disse, no evento. Os participantes brasileiros elogiaram a atuação da Itália no combate à máfia.

Gonet ressaltou várias vezes que, em sua visão, o Brasil vive um momento de harmonia dos Três Poderes e das instituições de combate ao crime. O mediador do painel e colunista do Estadão, William Waack, questionou o procurador-geral se ele está, de fato, satisfeito com as relações institucionais, já que o Legislativo discute medidas para tentar limitar os poderes do Judiciário. "Estou satisfeito com a boa vontade que existe, isso é muito importante", respondeu Gonet, que se classificou como otimista. O procurador-geral da República enfatizou que o combate ao tráfico internacional de drogas traz respeito ao Brasil. Segundo ele, os países da Europa reconhecem o trabalho sério e têm uma boa imagem do País. Participação de ministros no evento

Além de Paulo Gonet e Andrei Rodrigues, também participaram do evento promovido pelo Esfera Brasil os ministros Luís Roberto Barroso e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). Como mostrou o Estadão, o evento é patrocinado pela JBS, empresa dos irmãos Wesley e Joesley Batista, que tem cinco ações no Supremo sob relatoria de Barroso. O Banco Master, outro patrocinador, também tem processos que tramitam na Corte. Os ministros não participaram de painéis com representantes de tais empresas. Em nota, a JBS afirmou que sempre estimula eventos que tratem de desenvolvimento econômico em todos os países onde atuam. O grupo Esfera disse que convida seus palestrantes por sua relevância. O STF diz que não gastou passagens e diárias de ministros e defendeu a regularidade da participação em eventos. Em sua palestra, também no sábado, Barroso disse defendeu a participação de ministros do Supremo em eventos empresariais e classificou as críticas como "preconceito contra a iniciativa privada".