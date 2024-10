Gilmar quer cronograma de demarcações de terras indígenas e levantamento de gastos

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes quer estabelecer um cronograma para as demarcações de terras indígenas para dar maior previsibilidade aos envolvidos. De acordo com o juiz Diego Veras, auxiliar de seu gabinete, o ministro pediu um levantamento do valor que seria necessário para indenizar os proprietários nos processos de demarcação pendentes. Por esse motivo, Gilmar pediu a presença de um representante do BNDES na mesa de conciliação sobre a Lei do Marco Temporal.

"Pensamos, inclusive, em não ser exclusivamente pela via de orçamento, mas financiamento privado, fundos", disse Veras na audiência realizada nesta tarde. "O ministro está pensando em 'N' possibilidades, inclusive reassentamento de não indígenas para outra área da União".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em uma breve fala no início da audiência, Gilmar reiterou que é preciso pensar em "dinheiro novo" para financiar as indenizações. "Acho que é possível ter paz nesse ambiente. No Brasil, tem lugar para todos nós e é preciso que esse seja nosso mantra. Não precisamos cultivar conflito, temos que cultivar identidade, proximidades", afirmou.