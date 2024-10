Advogado entra sem camisa em audiência virtual e é repreendido por juíza: 'Inadmissível'

"Eu determino a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil veiculando esse vídeo para que as medidas cabíveis sejam tomadas em relação ao advogado."

Ao portal UOL, o advogado afirmou que não sabia que a chamada de vídeo seria com a juíza e explicou que esperava falar apenas com o escrevente do tribunal. João Manoel Armôa Júnior alega que foi chamado pelo WhatsApp, o que o levou a crer que a conversa seria informal. Ele esperava justificar que não poderia participar do despacho porque estava com atestado médico por problemas renais.

Em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que o advogado "já havia despachado com a magistrada no dia 18 a respeito do mesmo processo, tendo ciência da sistemática do procedimento".