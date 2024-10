'Estadão' e Record promovem debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo

Os dois primeiros blocos também terão questões formuladas por jornalistas dos dois veículos. Pelo Estadão , Roseann Kennedy, editora da Coluna do Estadão e apresentadora do vodcast Dois Pontos, e Marcelo Godoy, repórter especial e colunista especializado em cobertura de crime organizado e militares. Pela Record, Christina Lemos, apresentadora do Jornal da Record, e Reinaldo Gottino, do Balanço Geral SP. O último bloco será dedicado às considerações finais.

No próximo sábado, dia 19 de outubro, às 21 horas, Estadão e Record promovem novo debate neste segundo turno entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. É uma parceria inédita entre as duas empresas de comunicação, referência em jornalismo de credibilidade, inovação e agilidade.

O encontro será transmitido pelo portal do Estadão , Record, PlayPlus, portal R7, Rádio Eldorado , perfis da Record e do Estadão no YouTube, Kwai, Instagram, TikTok, X, LinkedIn e Facebook.

No caso de não comparecimento de um dos candidatos, o debate se transforma em uma sabatina com duração de 30 minutos. Uma equipe formada por jornalistas e advogados dos dois veículos vai analisar os pedidos de direito de resposta em caso de ofensa pessoal.

A grande quantidade dos embates não foi a única característica marcante desses eventos no pleito atual. O clima hostil entre os postulantes, que desembocou, no programa promovido pela TV Cultura em 15 de setembro, na cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) em Pablo Marçal (PRTB), por exemplo, também marcou presença.

As eleições paulistanas de 2024 já ficaram marcadas pela quantidade de debates realizados no primeiro turno da disputa. Foram, ao todo, 11 encontros entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo.

O debate promovido pelo Estadão, portal Terra e Faap, o segundo encontro entre os candidatos organizado no primeiro turno, também foi marcado pela troca de farpas, muitas acusações e discussões pontuais de propostas entre os postulantes.

A disputa pela Prefeitura de São Paulo será definida no segundo turno entre Nunes e Boulos. No primeiro turno, o emedebista somou 29,48% dos votos válidos ante 29,07% do psolista. As pesquisas de intenção de voto divulgadas na última semana de campanha eleitoral indicavam uma disputa acirrada entre Nunes, Boulos e Marçal, que ficou de fora da disputa. Ele tinha 28,14%.

Nunes larga na frente na disputa contra Boulos, considerando que as pesquisas eleitorais colocam o prefeito com uma rejeição significativamente menor do que o candidato do PSOL. Dessa forma, o emedebista teria mais chances de conquistar os votos necessários para vencer o pleito. Além disso, o eleitorado de Marçal, que quase foi ao segundo turno, é mais alinhado à direita, o que torna mais provável a migração desses votos para Nunes.