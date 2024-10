Pacheco viaja com Alcolumbre em voo da FAB para Roma, onde fará palestra com Wesley Batista

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), viajou num voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para participar de um evento empresarial promovido pelo grupo Esfera, no qual vai palestrar no mesmo painel que o empresário Wesley Batista, dono da JBS. O senador ainda deu carona ao colega e antecessor no cargo de presidente, Davi Alcolumbre (União Brasil), que palestrará em evento promovido pelo Lide, em Londres.

As viagens realizadas pela FAB custam mais caro ao erário do que os voos convencionais feitos por companhias aéreas. Em nota, o presidente do Senado afirmou que a estada em Roma "cumpre agenda oficial no Senado italiano para a troca de iniciativas comuns entre as Casas legislativas".

"O senador se reuniu com o presidente do Senado italiano, Ignazio La Russa, com o senador Pier Casini, e com o deputado Fabio Porta. Os encontros foram ainda uma retribuição às visitas recentes de autoridades italianas alusivas aos 150 anos da imigração italiana no Brasil, celebrados neste ano. O presidente do Senado brasileiro também participa de seminário para discutir projetos do Legislativo voltados ao desenvolvimento do país", disse Pacheco em nota.