MPDFT pede condenação da vice-governadora do DF e de 3 ex-deputados por corrupção

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) pediu, no último dia 4, a condenação da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e de três ex-deputados distritais por corrupção passiva em um esquema de negociação de propina no Legislativo da capital da República.

Em nota enviada ao Estadão, Celina disse que tomou conhecimento do parecer do MP e espera que o restante do julgamento transcorra com imparcialidade. "A vice-governadora reafirma sua plena confiança na justiça, confiando que todas as decisões serão tomadas com firmeza, imparcialidade e total respeito à legalidade", afirmou.

Além de Celina, o MP pediu a condenação do deputado federal Júlio César Ribeiro (Republicanos-DF), do secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, e de Renato Andrade dos Santos, atual administrador de Taguatinga, uma das 35 regiões administrativas da capital federal.