É possível todo conjunto habitacional ter área de lazer e conforto fora de casa, diz Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira, 11, que é "plenamente possível" os conjuntos habitacionais construídos pelo governo terem área de lazer para os moradores. Ele deu a declaração em entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida em Fortaleza (CE) - o condomínio tem biblioteca e outras instalações.

"Tudo aquilo que vocês viram na zona viva, todo aqueles brinquedos para as crianças, a biblioteca, a área de computação, tudo o que vocês viram ali custou apenas R$ 500 mil. É plenamente possível que todo conjunto habitacional tenha não apenas as quatro paredes para as pessoas morarem, mas tenham também área de lazer e conforto fora de casa", disse o presidente da República.

No discurso, Lula afirmou ainda: "Queremos fazer mais que os 2 milhões que nós prometemos. Agora é casa com zona viva, é casa com biblioteca, e eu estou dizendo para ele Jader Filho, ministro das Cidades: está chegando o dia em a gente vai fazer uma piscininha para os filhos dos pobres terem o prazer de nadar. Essas coisas não custam muito caro."