Vídeo não mostra Musk dizendo que suspensão do X no Brasil teria sido "jogo sujo"

Trecho utilizado pelo autor da postagem é de um discurso do empresário em junho deste ano, antes da suspensão da plataforma no Brasil, e o tema não foi abordado

Conteúdo investigado : Vídeo mostra Elon Musk discursando em um evento. O áudio, em português, supostamente uma dublagem do que foi dito por Musk, indica que o empresário estaria parando sua apresentação para comentar o desbloqueio do X no Brasil, alegando que “foi um jogo sujo”, e que “o medo deles [autoridades brasileiras] era outro”, era “o poder de vocês, o poder de falar sem filtros, sem amarras” e que havia sido uma “guerra”.

Falso: É falso o vídeo que circula no TikTok e mostra o empresário Elon Musk dizendo que a suspensão do X no Brasil “foi um jogo sujo”. O trecho utilizado pelo autor da postagem é de um discurso do empresário em um evento da Tesla, feito em junho deste ano, antes mesmo da suspensão da plataforma no Brasil, e o tema não foi abordado. O vídeo acrescenta às imagens uma dublagem falsa.

Conclusão do Comprova: O vídeo utilizado pelo autor da postagem foi feito durante a participação de Musk no “2024 Annual Stockholder Meeting”, um encontro anual da Tesla realizado em Austin, no Texas, no dia 13 de junho de 2024, dois meses e quatro dias antes do X fechar o escritório no Brasil após decisões do judiciário brasileiro. Conforme checado pelo Comprova, o conteúdo da dublagem é inventado, e não tem relação com a fala de Musk na ocasião.

Segundo a dublagem, Musk teria dito que tentaram de tudo para derrubar a plataforma por meio de “bloqueios, acusações, pressão de todo lado”. Teria, ainda, prometido seguir na luta para evitar que “eles” continuem “tentando controlar o que você fala”. Além de ter ocorrido antes do bloqueio do X no Brasil – e, consequentemente, antes da liberação da plataforma -, o tema não foi pauta do discurso do empresário durante o evento de junho.

Observa-se também que, para dificultar a identificação de onde foi feita a fala, o autor da postagem “espelhou” o vídeo, de forma que o letreiro que aparece atrás de Musk não pode ser lido facilmente.