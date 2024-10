Silveira diz a Moraes que tem 'propostas de estágio em escritório e trabalho em academia'

Após conseguir a progressão para o regime semiaberto, o ex-deputado Daniel Silveira já está na Colônia Agrícola Marco Aurélio Vargas Tavares de Mattos, em Magé, no Rio, onde detentos participam de um projeto de plantio de árvores nativas da Mata Atlântica. No entanto, o ex-parlamentar bolsonarista pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, para trabalhar fora do presídio, inclusive citando propostas que teria recebido: de estágio em escritório de advocacia e de trabalho em uma academia.

Os advogados ainda querem que o parlamentar cumpra o semiaberto - no qual o preso pode trabalhar de dia e se recolher à noite e nos finais de semana - em regime domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica.

Ainda de acordo com a defesa, se deferido o trabalho externo do ex-parlamentar, será garantido a Silveira o "direito ao devido tratamento médico e realização do estágio, para dignificar a sua condição de formação acadêmica".

A possibilidade de Silveira fazer um estágio em um escritório de advocacia foi aventada em documento apresentado ao gabinete de Moraes em setembro. Na ocasião, a defesa levou ao ministro uma carta de emprego - de auxiliar administrativo em uma academia de Petrópolis - e um outro documento com situação universitária de estudos do curso de Direito, com indicação de estágio para conclusão do curso.

No final do mês passado, Silveira passou por avaliação psicológica e manifestou a "intenção de trabalhar para sustentar a si e sua família, retorno ao convívio familiar, e terminar a faculdade de Direito", diz a defesa.