PF prende assessor de deputado por difundir fake news da Abin Paralela

A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira, 10, em Brasília o assessor parlamentar Daniel Ribeiro Lemos, lotado no gabinete do deputado Pedro Jr (PL-TO), por suposta divulgação de notícias falsas, usando seu "acesso ao parlamento", abastecido por desinformação da Abin paralela. Segundo a corporação, mesmo após o desmonte da estrutura montada no governo Jair Bolsonaro, o suspeito seguiu difundindo fake news nas redes sociais, inclusive enviando o material a "agentes estrangeiros, induzindo-os ao erro".

A reportagem entrou em contato com o gabinete do deputado, mas não havia obtido retorno até a publicação deste texto. O espaço está aberto para manifestações.

Os investigadores também cumpriram duas ordens de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se da 5ª fase da Operação Última Milha, que mapeou uma série de ações de 'desinteligência' promovidas pela 'Abin paralela' do governo Jair Bolsonaro para supostamente monitorar disseminar fake news sobre opositores.