O POVO News: Com cenário André x Evandro, 1ª pesquisa Datafolha para o 2º turno em Fortaleza

Programa abordará o resultado da pesquisa Datafolha Fortaleza, contratada pelo O POVO. André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) se enfrentam no segundo turno na capital Crédito: O POVO

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta quinta-feira, 10. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa abordará o resultado da primeira pesquisa Datafolha Fortaleza no segundo turno, em que André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) se enfrentarão. Edição também comentará o cenário das eleições em São Paulo e em Belo Horizonte. Assista ao vivo: É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na capital cearense, André Fernandes e Evandro Leitão se enfrentarão no segundo turno. A Capital é uma das duas do Brasil, e a única do Nordeste, em que há um embate direto entre o PT e o PL. Os candidatos já se articulam e buscam apoio de outros nomes importantes. Nesta sexta-feira, 11, o presidente Lula (PT) cumprirá agendas na cidade e também participará de um ato de campanha de Leitão.

Em São Paulo, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) largou na frente do deputado federal Guilherme Boulos (Psol), de acordo com a pesquisa mais recente do instituto Datafolha. Nunes tem 53% das intenções de voto, enquanto Boulos aparece com 33%. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (STF) com o número o SP-04306/2024. Em Belo Horizonte, o levantamento mostra Fuad Noman (PSD) com 48% e Bruno Engler (PL), com 41%. A margem de erro também é de três pontos percentuais para mais ou para menos e a pesquisa foi registrada sob o número MG-09634/2024. Os dois levantamentos foram contratados pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo.