Nunes diz que eleitor de Marçal encontrará na candidatura dele o 'melhor caminho'

O atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), voltou a acenar aos eleitores do candidato derrotado no primeiro turno Pablo Marçal (PRTB), indicando ser o "melhor caminho" para a cidade. O prefeito participou da sabatina da TV Record nesta quinta-feira, 10.

Além dos eleitores de Marçal, Nunes também mandou um recado para os eleitores de Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB).

"O eleitor decidiu, no segundo turno, que sou eu e Guilherme Boulos. Agora, a gente fala com os eleitores. Os eleitores do Marçal, Tabata e Datena são muito bem-vindos."