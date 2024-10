Em votação apertada, desembargadora Fernanda Maria Uchôa é eleita presidente do TRT-CE

O desembargador Paulo Régis Machado Botelho foi reeleito diretor da Escola Judicial do TRT-CE e o desembargador Clóvis Valença Alves Filho será o vice-diretor da Escola no próximo biênio. Já os desembargadores José Antônio Parente da Silva e Plauto Carneiro Porto foram reeleitos ouvidor-geral e ouvidor substituto, respectivamente. A posse dos novos dirigentes do TRT-CE está prevista para o dia 13 de dezembro.

O Plenário do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE), em sessão realizada na última terça-feira, 8, elegeu nova administração para o biênio 2025/2026. A desembargadora Fernanda Maria Uchôa de Albuquerque foi eleita presidente, em votação apertada, tendo sete votos contra seis do desembargador Emanuel Furtado, com um voto em branco.

Currículos

Natural de Fortaleza (CE), a desembargadora Fernanda Fernanda Maria Uchôa de Albuquerque foi promotora de justiça no Ministério Público do Estado do Ceará. Foi professora do Curso de Direito da Universidade de Fortaleza e da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Foi membro do Ministério Público do Trabalho e assumiu a chefia da procuradoria regional do Trabalho da 7ª Região em 1999. Em março de 2014, foi empossada desembargadora do TRT-CE. No Tribunal, já assumiu os cargos de ouvidora-geral, presidente da 3ª Turma de Julgamento e também ocupou a Vice-Presidência no biênio 2021-2022.

Já o vice-presidente eleito, desembargador Francisco José Gomes da Silva, é natural de Sobral (CE). Foi funcionário do Banco do Brasil. Em 1989, concluiu o curso de Direito na Universidade Federal do Ceará e passou a advogar para trabalhadores e sindicatos de categorias profissionais. Foi coordenador da Procuradoria Jurídica do Instituto de Previdência do Município – IPM. Em 2013/2014 assumiu o cargo de coordenador jurídico da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Em março de 2014, tomou posse como desembargador do TRT-CE. É vice-diretor da Escola Judicial desde 2023.

O corregedor-regional eleito, João Carlos de Oliveira Uchoa, é formado em Direito e em Filosofia. Tomou posse na Justiça do Trabalho do Ceará no dia 10 de fevereiro de 1994. Foi promovido ao cargo de juiz-presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de Juazeiro do Norte em 1998. Atuou também como titular das varas do trabalho de Iguatu, Crateús, Limoeiro do Norte, 9ª e 15ª de Fortaleza. Foi empossado desembargador do TRT-CE no dia 31 de março de 2023.