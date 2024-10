Dino: 'permanece grave e inaceitável' descumprimento de decisão sobre orçamento secreto

O ministro Flávio Dino, Supremo Tribunal Federal (STF), disse que "permanece grave e inaceitável" o quadro de descumprimento da decisão que declarou a inconstitucionalidade do orçamento secreto, em 2022. Ele manteve suspensa a execução das emendas de comissão (RP8) e das emendas de relator (RP9) até que o Legislativo e o Executivo apresentem medidas efetivas para identificar a autoria das emendas e dar transparência e rastreabilidade aos repasses.

"À vista das carências quanto ao cumprimento das determinações judiciais, permanece inviável o restabelecimento da plena execução das emendas parlamentares no corrente exercício de 2024, até que os Poderes Legislativo e Executivo consigam cumprir às inteiras a ordem constitucional e as decisões do Plenário do STF", afirmou Dino na decisão.

A decisão foi proferida após uma reunião realizada na manhã de hoje, da qual Dino não participou, com representantes do Congresso e do Executivo. A reunião foi convocada para cobrar a apresentação de propostas que façam valer o fim do orçamento secreto.