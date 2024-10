Datafolha em SP: 31% dos eleitores de Lula pretendem votar em Nunes no 2º turno

Como esperado, uma vez que é chancelado oficialmente por Bolsonaro, Nunes conta com 85% das intenções de voto de quem votou no ex-presidente. Boulos, com 63% dos eleitores de Lula, seu padrinho político no pleito deste ano.

Segundo o novo levantamento divulgado pelo Datafolha nesta quinta-feira, 10, que mediu a intenção de voto do eleitor paulistano no segundo turno, 31% daqueles que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas últimas eleições presidenciais, afirmaram que pretendem votar agora no atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) para a Prefeitura de São Paulo - candidato apoiado oficialmente por Jair Bolsonaro (PL), que saiu derrotado nas urnas em 2022.

O cenário principal da pesquisa, coloca Nunes à frente da disputa, com 55% das intenções de voto, enquanto Boulos aparece com 33% das menções do cenário estimulado, em que os nomes da dupla são apresentados para os entrevistados.

Como mostrou o Estadão, a participação do presidente e do ex-mandatário nas eleições paulistanas ficou aquém do esperado, já que as campanhas esperavam maior engajamento de seus padrinhos políticos na disputa pela administração da maior cidade do País. Lula foi a São Paulo participar de três agendas de campanha de Boulos, enquanto Bolsonaro esteve com Nunes no ato bolsonarista de 7 de Setembro.

A pesquisa também mediu a rejeição à dupla. O psolista é rejeitado por 58% do eleitorado paulistano, enquanto Nunes tem 37% de rejeição. A maioria dos entrevistados, 85%, afirmou já estar "totalmente decidida" sobre o voto em seu candidato escolhido. Os outros 15% afirmaram que ainda podem rever e mudar de decisão.