Baleia Rossi: MDB contrariou expectativas no Brasil e pode conquistar maior Prefeitura do País

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, afirmou que o bom desempenho de seu partido nas eleições municipais contrariou a expectativa de analistas com previsão de queda na conquista das prefeituras pelo legenda. Em entrevista concedida na manhã desta quinta-feira, 10, à GloboNews, Rossi destacou ainda que será um grande trunfo a vitória do correligionário Ricardo Nunes na cidade de São Paulo.

"Muitos analistas políticos previam que o MDB continuaria tendo uma queda no desempenho da eleição. E, graças a Deus, se compararmos 2020 com 2024, nós crescemos consideravelmente o número de prefeitos eleitos", destacou, ao justificar o crescimento no número de prefeituras com seus correligionários, com foco para a gestão dos reais problemas da população, ao invés da discussão em torno das pautas de costumes.

"O MDB no final dessa legislatura vai completar 60 anos de história. E pela primeira vez, em 60 anos, o MDB pode ganhar a maior cidade do Brasil que é São Paulo", destacou Rossi. "Chegamos no 1º turno em primeiro lugar com um candidato que tem muita experiência e, claro, com pé no chão, humildade. E pela primeira vez da história o MDB pode ganhar a prefeitura de São Paulo."