Número de militares eleitos em 2024 é o maior no século

O número é 13% maior se comparado aos eleitos em 2020, com 134 candidatos que se declararam militares e levavam suas patentes nos nomes de urna registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As eleições de 2024 marcaram o ano em que mais se elegeram candidatos que trazem em seus nomes algum posto ou graduação militar neste século. Só no pleito deste ano, 152 concorrentes foram eleitos com postos que vão de "general" a "praça", representando 0,24% de todos os prefeitos e vereadores eleitos no País. Os dados são da Nexus.

Enquanto isso, o número total de concorrentes, em todo o país, subiu 14% no mesmo período - foi de 399.330, em 2000, para 454.689, em 2024. Os dados mostram que o ritmo de crescimento de candidatos militares é cinco vezes maior que o aumento total de candidatos.

O PL, partido do ex-presidente e capitão reformado do Exército Jair Bolsonaro, elegeu um total de 52 candidatos militares no pleito deste ano, o maior número. É seguido por Republicanos e MDB, com 18 e 16 candidatos, respectivamente.

O Sudeste teve o maior número de vitórias de militares, com 54 eleitos. Vêm na sequência a região Sul, com 36, Nordeste, com 30, Centro-Oeste, com 24 e Norte, com 8 candidatos militares eleitos.