Candidato faz campanha com número errado e não é eleito em cidade de MG

O candidato José Iria de Araújo (PSD), conhecido como Duda, não conseguiu se reeleger vereador na cidade de Argirita, em Minas Gerais, por fazer campanha com o número errado. Nos "santinhos" dele constava o número 55.608, mas na urna seu número foi 55.508, ou seja, um erro de um dígito.

Esta foi a primeira eleição que ele concorreu com o número de urna com final 508. Duda disputou as eleições para o cargo de vereador em 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020. Foi eleito no primeiro e no último pleito, ficando como suplente nos outros. Em todos os anos, o final do número de urna dele foi 608, apenas mudando a dezena do partido:

- 2004: 15.608