A ligação de vídeo entre Bolsonaro e Ricardo Nunes após o resultado do 1ºturno

Na manhã desta terça-feira, 8, o ex-presidente Jair Bolsonaro conversou por vídeo com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o presidente do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP). Durante a conversa, Bolsonaro se colocou à disposição para ajudar o prefeito no segundo turno e falou até em marcar agendas com sua presença na capital paulista. No primeiro turno, o ex-presidente havia se mantido distante da disputa municipal.

Aliados de Nunes e Bolsonaro avaliaram o encontro virtual como positivo e agora garantem que não há mais ruídos entre a campanha e o ex-presidente. A articulação para definir a agenda conjunta ficará a cargo do coronel Ricardo Mello Araújo (PL), candidato a vice na chapa de Nunes que foi indicado ao posto por Bolsonaro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nunes afirmou nesta quarta-feira, 9, que os detalhes de uma agenda conjunta estão sendo negociados por Mello Araújo com Bolsonaro e que um café da manhã do prefeito com lideranças da direita e deputados do PL pode ocorrer já na próxima semana. "Conversei com ele (Bolsonaro) ontem (terça-feira), à meia-noite. Ele disse: 'pede para o Ricardo [Nunes] me ligar e vamos acertar essa agenda'", contou o vice na chapa de Nunes