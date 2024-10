De olho em votos de Tabata, Boulos promete incorporar três propostas da deputada

Em busca dos eleitores de Tabata Amaral (PSB), o candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, anunciou nesta terça-feira, 8, que vai incorporar três propostas do programa de governo da deputada ao seu plano. Tabata, que ficou em quarto lugar na eleição, com 9,91% dos votos, declarou apoio a Boulos logo após a apuração dos votos no domingo, 8.

O compromisso foi assumido durante sua primeira agenda de rua no segundo turno, em visita a comércios na Estrada do M'Boi Mirim, no Jardim Capela, zona sul da capital. No primeiro turno, Boulos venceu na zona eleitoral do bairro (Piraporinha) com 36,98% dos votos válidos, superando o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que obteve 26,04%, e o influenciador Pablo Marçal (PRTB), com 25,35%.

"Fiquei muito grato pelo apoio da Tabata Amaral, um apoio direto e de coração, sem condições. Nossa campanha decidiu incorporar três propostas que ela apresentou em seu programa de governo ao nosso plano de mudança para São Paulo", disse Boulos.