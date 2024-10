Lula deve visitar Porto Alegre e receberá direção da Anfavea no Planalto, informa Padilha

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, planeja uma viagem para Porto Alegre para a reabertura do aeroporto local, que está sem pousos e decolagens desde a enchente que atingiu a cidade, no primeiro semestre. A informação foi dada a jornalistas pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, depois de reunião com o presidente da República, outros ministros e representantes do governo no Legislativo. A viagem seria na próxima semana.

"O presidente vai continuar fazendo viagens aos estados, que significa o acompanhamento de entregas importantes do governo", disse o ministro.

Padilha também afirmou que, na terça-feira, 8, Lula deverá receber representantes da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e sancionar o projeto do Combustível do Futuro na Base Aérea de Brasília.