Com quase 10% de votos, Tabata diz que apoiará Boulos

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) declarou voto ao candidato Guilherme Boulos (PSOL) para o segundo turno das eleições municipais. O pronunciamento oficial foi realizado no comitê do Alto da Lapa, ontem à noite, depois da confirmação de um novo pleito entre Ricardo Nunes (MDB) e o deputado do PSOL, que protagonizaram uma disputa acirrada ao lado de Pablo Marçal (PRTB).

Tabata disse que pretende se posicionar nos próximos dias sobre o apoio partidário do PSB. "Esse é um voto por convicção. Não é um voto negociado. Eu não vou subir em nenhum palanque. Não vou desfazer quem eu sou e no que eu acredito. Vocês não vão me ver integrando nenhum governo. Independente de qual seja o governo eleito", declarou.

Os resultados do primeiro turno trouxeram uma votação expressiva para a candidata. Apesar da quarta posição, ela alcançou 9,91% dos votos válidos na maior cidade da América Latina, com 99,97% das urnas apuradas. Dessa forma, sai da disputa maior do que entrou, apesar do pouco tempo de TV.