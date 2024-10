Candidata em Palmas vai ao 2º turno com sigilo quebrado sob suspeita de compra de apoio

A deputada Janad Valacari (PL), candidata à prefeitura de Palmas, vai disputar o segundo turno das eleições 2024 enquanto é investigada por suposta compra de apoio político. Na véspera do primeiro turno, Janad teve o sigilo bancário quebrado pela Justiça Eleitoral do Tocantins no bojo de uma ação de investigação sobre suposto abuso de poder econômico e político.

A quebra do sigilo bancário da candidata foi determinado pelo juiz Gil de Araújo Corrêa, também impôs a medida ao marido de Janad, seu filho, além de outros três investigados. No mesmo despacho, assinado no sábado, 5, o magistrado incluiu como alvo da ação de investigação o vereador Thiago Borges (PL), filho do deputado federal Eli Borges.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os investigadores vão analisar os extratos bancários de Janad após o marido de uma servidora da Assembleia Legislativa do Tocantins narrar suposta "ajuda financeira por parte da candidata".