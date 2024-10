TRE-RJ: Totalização de votos no RJ deve revelar resultados do pleito até as 22h

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) informou a substituição de 157 urnas na manhã deste domingo, 6, em todo o Estado. A maioria das urnas usadas no pleito é de modelo novo, mais veloz na transmissão de dados. A totalização de votos deve revelar os resultados das eleições até as 22h.

Às 11h15, a maioria das urnas substituídas se situava na capital fluminense, (83 substituições), Duque de Caxias (9), Niterói (7), Barra Mansa (5) e São Gonçalo (5).

"Como em toda eleição, há diversos tipos de problemas. Problema de bateria, a urna não liga, são procedimentos de prática que acontecem em toda eleição, e a gente está sempre preparado para fazer essas substituições. Muitas ocorrem geralmente no começo do dia, quando a gente está começando os trabalhos", disse o secretário de tecnologia da informação do TRE-RJ, Michel Kovacs. "Tem muito a ver com a questão do transporte, do deslocamento. A urna, assim como o computador, tem as conexões ali, pode ter alguma coisa desconectada", continuou. "A gente tem nossos procedimentos antes de tentar substituir, e, quando não há solução, faz efetivamente a substituição. Mas está tudo dentro da normalidade."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O secretário disse que, no primeiro turno das eleições passadas, houve aproximadamente 3% de substituições de urnas. Pela manhã deste domingo, as substituições representavam menos de 0,4% das urnas existentes. "O número está dentro dos padrões e está abaixo até do que poderia acontecer. Está dentro da normalidade", avaliou.