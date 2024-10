O prefeito Topázio Neto (PSD) foi reeleito em Florianópolis (Santa Catarina) já no primeiro turno. Com 91,63% das urnas abertas, ele recebeu 58,68% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Marquito (PSOL), com 22,30%, seguido por Pedrão (PP), com 6,67% dos votos. Na quarta posição se encontra Dário Berger (PSDB), com 6,21%.