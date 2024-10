Topázio Neto é reeleito em Florianópolis com aliança parecida com a de Tarcísio

O atual prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD), foi reeleito no primeiro turno e terá mais quatro anos à frente da prefeitura da capital catarinense. Com 91,80% das urnas apuradas, detinha 58,68% dos votos válidos. O segundo colocado era Marquito (Psol), que tinha 22,29%.

A vitória demonstra a força da composição do centro com a direita, principalmente na região Sul do País, e coloca elementos adicionais para a disputa eleitoral de 2026. Com uma aliança que se assemelha à de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, Topázio teve de enfrentar percalços para ter o apoio do PL de Jair Bolsonaro, o que ajudou a impulsionar sua campanha.

O Estadão divulgou, em fevereiro, um áudio em que o ex-presidente dizia: "Deixo claro: PSD do (Gilberto) Kassab eu não apoio ninguém, tá ok?". As rusgas entre bolsonaristas e o PSD voltaram ao centro do debate político em setembro, com a resistência do partido de Kassab em apoiar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).