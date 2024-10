Tabata vota e diz que eleições foram desafiadoras, mas que acha que urnas vão 'surpreender'

A candidata Tabata Amaral (PSB) votou logo pela manhã deste domingo (6) em uma escola municipal na Vila Missionária, na zona sul de São Paulo.

A candidata chegou para votar por volta das 10h acompanhada do vice-presidente, Geraldo Alckmin, do ministro do Empreendedorismo, Márcio França, e da candidata a vice, Lúcia França.

Logo depois de registrar o voto, Tabata falou rapidamente com a imprensa e afirmou que as eleições deste ano foram "desafiadoras". Ainda assim, disse estar orgulhosa pelo que definiu como uma campanha propositiva.

"Independentemente do que aconteça, e eu realmente acho que as urnas vão surpreender, vocês vão me ver aqui e vão me ter aqui, lutando e brigando todos os dias", disse.