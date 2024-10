Tabata declara que vai votar em Guilherme Boulos

A deputada - que, com 99,52% das urnas apuradas, tinha conseguido 601.118 votos, ou 9,92% dos votos válidos - explicou que o apoio a Boulos é uma "decisão pessoal" dela própria e da sua vice, Lúcia França. O eventual apoio do PSB ao deputado, explicou Tabata, ainda tem de ser definido nos próximos dias.

"Esse é um voto por convicção, não é um voto negociado", ela disse, em uma entrevista coletiva. "Eu não vou subir em nenhum palanque, eu não vou desfazer quem eu sou ou no que eu acredito, não vou negociar nenhum cargo, vocês não vão me ver integrando nenhum governo, independentemente de qual seja o governo eleito."

A candidata derrotada à Prefeitura de São Paulo pelo PSB, deputada federal Tabata Amaral, disse neste domingo (6) que votará em Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno das eleições. Ele vai enfrentar o atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB). Com 99,52% das urnas apuradas, Nunes recebeu 29,49% dos votos computados. Boulos, 29,06%.

"É uma decisão tomada com o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, com o nosso presidente Carlos Siqueira, com o nosso ministro do Empreendedorismo Márcio França, com os nossos vereadores eleitos", ela disse.

Tabata afirmou que Nunes é "o pior prefeito" que São Paulo já teve e, por isso, não poderia apoiá-lo. Acrescentou, também, que o projeto dela própria e o de Boulos para São Paulo são diferentes.