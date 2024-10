Presidente do TRE-SP diz que Marçal pode ser cassado antes do 2º turno se fraude ficar provada

O desembargador Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), afirmou neste domingo, 6, que Pablo Marçal (PRTB) pode ter a candidatura cassada antes do segundo turno se ficar comprovado que ele falsificou o laudo médico que associa Guilherme Boulos (PSOL), seu adversário na corrida pela Prefeitura de São Paulo, ao uso de cocaína.

"Havendo irregularidade, qualquer candidato pode ser cassado entre o primeiro e o segundo turno, depois do segundo turno e depois do diploma. Vai depender do tipo de ação, das provas produzidas. Pode ocorrer a qualquer momento. Quem desrespeita a legislação, tem punição. Ela pode demorar, mas ela chega", afirmou em pronunciamento a jornalistas após na tarde deste domingo ao ser questionado sobre o caso.

O presidente do TRE-SP não quis comentar detalhes do episódio, nem antecipar uma posição, já que deve participar do julgamento em breve.