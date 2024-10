Município em Goiás recebe chefe da Missão Eleitoral da Organização dos Estados Americanos

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou que o embaixador Agustín Espinosa, chefe da Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA), visitou seções eleitorais no município Valparaíso de Goiás (GO) durante este domingo, 6.

É a quarta vez que a OEA observa pleitos no Brasil e, após a eleição, a organização deve entregar um relatório preliminar com recomendações para fortalecer a democracia no País.

A missão chegou ao Brasil no dia 27 de setembro e conta com 15 especialistas que observarão questões como organização eleitoral, tecnologia, Justiça Eleitoral e participação das mulheres, dos povos indígenas e da população negra.