Ministério da Justiça registra 2,6 mil crimes eleitorais e 515 prisões

O boletim mais recente do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) registrou 2.267 crimes eleitorais ao longo deste domingo, dos quais 995 são boca de urna, 282 são propaganda eleitoral irregular e 271 são compra de votos. Belo Horizonte foi a cidade que registrou mais ocorrências (665), seguida por São Paulo (243) e Nossa Senhora do Socorro, no Sergipe (67).

Neste domingo, foram presos 493 eleitores e 22 candidatos em flagrante. Outros 812 eleitores foram conduzidos pela polícia.

Além disso, foram apreendidos R$ 520.704 em dinheiro ligado a ilícitos eleitorais, como compra de votos. O valor foi maior em Boa Vista, São Luís e Rio de Janeiro.