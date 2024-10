Ministério da Justiça registra 108 eleitores e 14 candidatos presos neste domingo

De acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), 108 eleitores foram presos em flagrante até as 15h38 deste domingo, e 246 foram conduzidos pela polícia. O maior número de operações foi realizado em Belo Horizonte (71), seguido por São Paulo (35), Boa Vista (30) e Rio de Janeiro (26). Além disso, 14 candidatos foram presos até o momento.

Foi registrada também a ocorrência de 911 crimes, com liderança dos crimes de boca de urna - 341 ocorrências. Em segundo lugar, aparecem 175 por propaganda eleitoral irregular, seguido de 115 por compra de votos/corrupção eleitoral.