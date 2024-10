Lucena e Queiroga vão disputar o segundo turno em João Pessoa

Cícero Lucena Filho, do PP, tem 67 anos e é o atual prefeito da capital paraibana. Foi eleito para seu primeiro mandato na prefeitura de João Pessoa em novembro de 1996, à época, pelo PMDB. Foi reeleito para o cargo em 2000, no primeiro turno, com 74% dos votos válidos. Foi ainda vice-governador da Paraíba entre 1991 e 1994; governador do estado entre 1994 e 1994; ministro da Secretaria de Políticas Regionais entre 1995 e 1996; e senador entre 2007 e 2015.

Marcelo Queiroga, do PL, tem 58 anos. Médico cardiologista formado na Universidade Federal da Paraíba, foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2020 a 2021. Ficou conhecido nacionalmente ao se tornar ministro da Saúde no governo de Jair Bolsonaro, em 2021, e liderar a pasta durante a pandemia de Covid-19. Ficou no cargo até o fim de 2022, com o fim do governo.

* com informações de Paula Laboissière.