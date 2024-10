Filha de médico morto pede à Justiça que barre candidatura ou anule votos de Marçal

A filha do médico José Roberto de Souza, Carla Maria de Oliveira e Souza, pediu à Justiça de São Paulo, ontem (5), que declare inelegível o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. A assinatura do seu pai foi usada pelo ex-coach em documento falso divulgado por Marçal em suas redes para atacar o candidato Guilherme Boulos (Psol). Caso a candidatura não seja barrada, a ação pede ao menos a anulação da eficácia de todos os votos dados ao candidato do PRTB.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Marçal. O espaço está aberto para manifestações.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O pedido para tirar Marçal da corrida à Prefeitura paulistana não foi protocolado na Justiça Eleitoral, mas na Justiça Comum, na 13ª Vara da Fazenda Pública da Capital. Trata-se de um foro incomum para esse tipo de ação, mas a família de Souza diz que a ação popular é cabível no caso em razão de seu objetivo: "Proteger o patrimônio público, da legalidade e da moralidade administrativa".