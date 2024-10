Engler e Fuad Noman repetirão no 2º turno disputa entre centro e direita em BH

Os candidatos Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD) disputarão o segundo turno da eleição pela Prefeitura de Belo Horizonte. No primeiro turno, realizado neste domingo, 6, Engler teve 34,38% dos votos válidos, contra 26,47% de Noman, considerando 94,86% das urnas apuradas. No segundo turno, os dois terão o desafio de disputar o eleitorado que votou nos candidatos Mauro Tramonte (15,22%), Gabriel (10,54%), Duda Salabert (7,68%) e Rogério Correia (4,40%).

A corrida em Belo Horizonte foi uma das mais disputadas do País e, até a reta final, teve empate técnico entre os candidatos que pleiteavam um lugar no segundo turno, mostravam as pesquisas. Enquanto Engler despontou como favorito a uma das vagas no confronto direto, os demais candidatos estavam no segundo pelotão.

O resultado reproduz o embate que vem se tornando frequente no Estado desde 2020, com um candidato de centro apoiado pela esquerda enfrentando um candidato aliado do bolsonarismo. Nas eleições municipais de 2020, o candidato de centro (Alexandre Kalil) saiu vitorioso contra Engler. Nas eleições estaduais de 2022, o bolsonarista Romeu Zema venceu Kalil.