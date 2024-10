Com 52,43% das urnas apuradas em São Paulo, o candidato Ricardo Nunes (MDB) tem 29,33%, Guilherme Boulos (PSOL) tem 29,20%, e Pablo Marçal (PRTB), 28,21%. Em quarto lugar, aparece Tabata Amaral (PSB), com 9,86% dos votos válidos. O candidato José Luiz Datena (PSDB) tem 1,88%, e Marina Helena (Novo) aparece com 1,36%.