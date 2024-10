Em Santos, Rogério Santos, com 43,27%, irá disputar 2º turno com Rosana Valle (42,6%)

O candidato do Republicanos à Prefeitura de Santos e atual prefeito, Rogério Santos, irá disputar o segundo turno com a candidata do PL, Rosana Valle. Com 99,8% das urnas apuradas, Rogério Santos teve 43,27% dos votos válidos, enquanto Rosana Valle ficou com 42,6%. A candidata do PT, Telma de Souza, terminou em terceiro lugar, com 13,41% dos votos válidos. O candidato do Avante, Nando Pinheiro, ficou com 0,67%.