Em Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD) disputará 2º turno com Cristina Graeml (PMB)

O candidato Eduardo Pimentel (PSD) disputará o segundo turno em Curitiba (PR) com Cristina Graeml (PMB). Com mais de 90% das urnas apuradas, Pimentel tem 33,22% dos votos válidos, enquanto Cristina marca 31,5%. O candidato Luciano Ducci (PSB) está em terceiro lugar, com 19,46% dos votos válidos. Ney Leprevost (União) tem 6,44%; Luizão Goulart marca 4,46%; Maria Victoria (PP) tem 2,15%; Roberto Requião (Mobiliza) tem 1,81% e Professora Andrea Caldas (PSOL), 0,87%.