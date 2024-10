Em Campo Grande, Adriane Lopes, com 31,7%, vai ao 2º turno com Rose Modesto (29,5%)

A atual prefeita de Campo Grande (MS), Adriane Lopes (PP), disputará o segundo turno com a candidata do União, Rose Modesto. Com 99,08% das urnas apuradas, Adriane teve 31,69% dos votos válidos, enquanto Rose ficou com 29,54%. O candidato do PSDB, Beto Pereira, terminou em terceiro lugar, com 25,94% dos votos válidos. A candidata pelo PT, Camila Jara, ficou com 9,43%.