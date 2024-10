Eduardo Paes (PSD) é reeleito prefeito do Rio com 60,26% dos votos válidos

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), está matematicamente reeleito para o cargo, com 60,26% dos votos válidos, considerando 93,66% das urnas apuradas. Alexandre Ramagem (PL) teve 31,07% dos votos e ficou em segundo lugar, e Tarcísio Mota (PSOL) teve 4,16%, no terceiro lugar. Completam a lista Marcelo Queiroz (PP), com 2,43%; Rodrigo Amorim (União Brasil), com 1,12%; Carol Sponza (Novo), com 0,65%; Juliete Pantoja (UP), com 0,22%; Cyro Garcia (PSTU), com 0,08%; e Henrique Simonard (PCO), com 0,02%.