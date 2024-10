Duas mulheres vão disputar segundo turno da prefeitura de Campo Grande

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As candidatas Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União) vão disputar o segundo turno das eleições em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Adriane Lopes teve 31,66% dos votos válidos e Rose Modesto, teve 29,56%.

Até agora, foram apurados 99,72% das urnas.