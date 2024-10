Bolsonaro: 'se queimadas de hoje fossem no meu governo, eu estaria preso'

O ex-presidente Jair Bolsonaro fez críticas à gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, e afirmou que se as queimadas que atualmente tomam o país tivesses acontecido em seu governo, "talvez estivesse preso".

Nas críticas, acusou também o petista de ser "amigo do Hamas", frisando que ele mesmo tem um bom relacionamento como presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"No dia em que recuperarmos a liberdade de expressão, tenho muito a dizer sobre a conversa com Putin", disse o ex-presidente, ressaltando que, na pandemia de Covid, negociou com a Rússia quando o Brasil ficou à beira da escassez de fertilizantes, o que levaria a um colapso.