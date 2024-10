O prefeito de Boa Vista (RR), Arthur Henrique (MDB), está matematicamente reeleito para o cargo, com 75,29% dos votos válidos, considerando 75,76% das urnas apuradas. A deputada estadual Catarina Guerra (União Brasil) ficou em segundo lugar nas eleições, com 22,77%, seguida por Mauro Nakashima (PV), com 1,13%, e Lincoln Freire (PSOL), com 0,81%,.