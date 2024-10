Alexandre Ramagem (PL-RJ): 'Vamos virar essa eleição e ir para o 2º turno'

Ao chegar, Ramagem afirmou que foi o candidato que mais andou no Rio de Janeiro, e que apesar de ter iniciado a campanha com índices baixos, aos poucos foi crescendo e tem chances de chegar ao segundo turno.

O candidato à Prefeitura do Rio pelo Partido Liberal (PL), Alexandre Ramagem, disse que ainda confia em uma virada nas eleições cariocas, apesar das pesquisas mostrarem uma grande vantagem para o atual prefeito, Eduardo Paes (PSD-RJ). Ele chegou para votar pontualmente às 8h, em uma escola da zona oeste da cidade, acompanhado do ex-presidente Jair Bolsonaro e do filho dele, Carlos Bolsonaro.

De acordo com Ramagem, a pesquisa feita pela Atlas mostrou que nos votos válidos, o atual prefeito, Eduardo Paes, tem 53,3% e ele 35,1%. Ao lado de Bolsonaro, Ramagem disse que acredita nas urnas e que vai virar o jogo.

"Atlas mostrou a gente muito acima, com viés de alta, e a atual prefeitura descendo. O PL está fazendo várias cidades no segundo turno...acredito nas urnas, a gente está competindo e vai confiar, vai ganhar com as urnas", afirmou o candidato do PL.