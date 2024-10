Pesquisa Datafolha em BH: Engler tem 26% dos votos válidos, Fuad 25% e Tramonte 23%

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 5, indica empate triplo na eleição para prefeito de Belo Horizonte. O deputado estadual Bruno Engler (PL) tem 26% dos votos válidos, o atual prefeito Fuad Noman (PSD) marca 25% e o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), 23%. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.

Em seguida, estão a deputada federal Duda Salabert (PDT), com 10%, e o vereador Gabriel Azevedo (MDB), com 8%. O deputado federal Rogério Correia (PT) tem 5%, e o senador Carlos Viana (Podemos), 2%. Wanderson Rocha (PSTU), Indira Xavier (UP) e Lourdes Francisco (PCO) não pontuaram.

O cálculo dos votos válidos exclui os eleitores indecisos, assim como aqueles que declararam votar em branco, nulo ou em ninguém. O Datafolha entrevistou 1.674 belo-horizontinos entre os dias 4 e 5 de outubro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo MG-05500/2024.