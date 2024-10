Em Recife, João Campos tem 80% dos votos válidos, Gilson, 10%, e Daniel, 6%, diz Datafolha

Pesquisa Datafolha sobre o cenário eleitoral no Recife divulgada neste sábado, 5, mostra que o atual prefeito João Campos (PSB) tem 80% dos votos válidos e pode ser reeleito em primeiro turno neste domingo, 6. O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado (PL) aparece com 10% e o ex-deputado federal Daniel Coelho (PSD) registrou 6% na sondagem.

A deputada estadual Dani Portela (PSOL) tem 4%. Os candidatos Ludmilla Outes (UP), Técio Teles (Novo), Simone Fontana (PSTU) e Victor Assis (PCO) não pontuaram.

O Datafolha ouviu 1.684 eleitores do Recife entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-08828/2024.