Datafolha: Marçal perde vantagem sobre Nunes entre bolsonaristas

A vantagem do ex-coach Pablo Marçal (PRTB) sobre o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) diminuiu entre os eleitores que se declaram bolsonaristas, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 5. A preferência desse eleitorado por Marçal caiu de 55% para 51%, enquanto a por Nunes subiu de 30% para 34%.

Os eleitores do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também preferem Marçal, com 45%, a Nunes, com 36%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já entre os eleitores petistas, a preferência pelo candidato Guilherme Boulos (PSOL) é de 57%. Em seguida aparecem Nunes, com 17%, Tabata, com 10%, e Datena, com 4%.