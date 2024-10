Cabe resposta da Justiça a laudo com indícios de falsificação, mas leva tempo, diz Lula

Ele afirmou, ainda, que algumas vezes a responsabilização leva tempo e os casos são julgados apenas depois que a disputa terminou. Lula disse esperar que a Justiça Eleitoral leve em consideração que não é possível fazer campanha com alguém que só sabe provocar, mentir e ofender as pessoas.

Lula disse, também, que considera importante a Justiça Eleitoral levar em conta a possibilidade de não haver campanha com quem só sabe mentir, e que é preciso avaliar imediatamente para que o candidato seja punido. "Quando o povo vai votar com base na mentira e provocação é mais difícil", afirmou a jornalistas no final de um evento da campanha de Boulos, na capital Paulista.

Lula chegou na concentração para a caminhada com o candidato psolista por volta das 10h40 deste sábado, e esteve junto com o candidato em carro aberto no trajeto até a rua Dona Antônia de Queiroz, esquina com rua Augusta.

O presidente disse, ainda, que o Brasil está voltando a ficar civilizado, e que uma vitória de Boulos na disputa pela Prefeitura de São Paulo significaria a cidade 100% civilizada.